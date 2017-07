Trio beging mehr als 50 Diebstähle

Die Polizei hat drei Rumänen ausgeforscht, die gewerbsmäßig Lebensmittel und Geldbörsen gestohlen haben sollen. Laut Ermittlern schlug das Trio mehr als 50 Mal in Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und der Steiermark zu.

Das Trio besteht nach Angaben der niederösterreichischen Landespolizeidirektion aus einem Ehepaar im Alter von 50 bzw. 43 Jahren und einem weiteren 46-jährigen Mann. Die Verdächtigen sollen sich auf Supermärkte spezialisiert haben, sie dürften zumindest im Bezirk St. Pölten, in den Wiener Bezirken Innere Stadt, Favoriten, Hietzing und Döbling, in Linz, den Bezirken Linz-Land und Vöcklabruck sowie in Graz aktiv gewesen sein.

Die drei Verdächtigen werden beschuldigt, dort gewerbsmäßig Lebensmittel gestohlen zu haben. Die Polizei konnte dem Trio 35 derartige Fälle zuordnen. In weiteren zehn Fällen sollen die beiden Männer und die Frau Supermarktkunden bestohlen haben. Sechsmal dürften sie mit Bankomatkarten aus den entwendeten Geldbörsen unbefugt Bargeld behoben haben.

Festnahme nach Taschendiebstahl

Das Ehepaar wurde laut Polizei bereits Mitte Juni nach einem Taschendiebstahl in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) festgenommen. Den mutmaßlichen Komplizen spürten die Ermittler in der Folge in Wien auf. Auch er wurde vergangene Woche festgenommen. Der Gesamtschaden des Trios beträgt laut Polizei knapp 6.000 Euro.