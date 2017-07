Temporäre Sperren bei Radtagen

Am Sonntag gehen wieder die Wachauer Radtage über die Bühne. Knapp 2.000 Hobbyradler sind bei Österreichs größter Rad-Breitensport-Veranstaltung am Start. In der Wachau und im Waldviertel führt das zu Verkehrsbehinderungen.

Die Strecke führt von Mautern (Bezirk Krems) über das Waldviertel mit der Bergwertung am Jauerling und dann über die Wachau zurück nach Mautern. Im Gegensatz zu den Straßenrennen der Profis gibt es bei den Wachauer Radtagen keine komplette Straßensperre. Deshalb wird es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Josef Salomon / wachaufoto.at

Das Rennen beginnt um 9.00 Uhr in Mautern, sagt Organisator Hans Holzer: „Wir machen es so, dass wir gewisse Straßenabschnitte für etwa zehn Minuten komplett sperren. Kurz nach dem Start wird es im Bereich Krems sicherlich zu Behinderungen kommen.“

Die letzten Teilnehmer werden gegen 16.00 Uhr in Mautern erwartet. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Marathon über eine Distanz von 156 Kilometer. Darüber hinaus werden Bewerbe über 99 und 50 Kilometer angeboten - mehr dazu in Erhöhte Sicherheit bei Wachauer Radtagen (noe.ORF.at; 10.7.2017).

