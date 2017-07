Drei Schwerverletzte bei Mopedunfällen

In Niederösterreich sind am Freitag drei Menschen bei Mopedunfällen schwer verletzt worden: zwei junge Frauen und ein 78-jähriger Mann. Alle drei wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion in Spitäler gebracht.

Ein 17-jähriges Mädchen touchierte am frühen Nachmittag in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) mit ihrem Mofa eine Gehsteigkante. Das Zweirad prallte gegen eine Gartenmauer. Die Lenkerin und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am späten Freitagnachmittag kam es in einem Kreisverkehr in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Leichtmotorrad und einem Pkw. Der 78-jährige Motorradlenker fuhr links neben dem Auto und wollte den Kreisverkehr offensichtlich verlassen. Dabei prallte das Zweirad gegen die Frontseite des Pkw. Der 78-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen ins Wiener Donauspital gebracht.