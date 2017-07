17-jährige Mopedlenkerin getötet

In Mauer (Bezirk Amstetten) ist am Samstag eine 17-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie ist von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden und starb noch an der Unfallstelle.

Die junge Frau aus dem Bezirk Amstetten lenkte kurz nach 16.00 Uhr ein Mofa auf der Bundesstraße 121 aus Richtung Amstetten kommend in Richtung Kematen an der Ybbs durch das Stadtgemeindegebiet von Amstetten-Mauer. Zur gleichen Zeit lenkte ein 21-jähriger Mann einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Als er ein anderes Auto überholte, kam er auf der regennassen, vierspurig ausgebauten Straße in Schleudern.

Polizei

Der Autofahrer prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Moped-Lenkerin. Die 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Mann aus dem Bezirk Amstetten erlitt Verletzungen leichten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital verbracht. Warum er mit seinem Pkw ins Schleudern gekommen ist, stand vorerst nicht fest.

