Nächster Weltraum-Großauftrag für RUAG Space

Bei RUAG Space in Berndorf (Bezirk Baden) ist der nächste Großauftrag eingetroffen: Das Werk stellt Isolationen für 900 Satelliten her, die die Erde umkreisen und weltweit flächendeckenden Internetzugang ermöglichen sollen.

Das US-Unternehmen OneWeb will mit Hunderten Klein-Satelliten weltweit kostengünstigen Internetzugang ermöglichen. 2018 sollen die ersten Satelliten starten. Vor den extremen Temperaturverhältnissen auf ihrer Flugbahn in rund 750 Kilometer Höhe werden sie durch Folien aus Berndorf geschützt. Die Weltraumfirma RUAG Space liefert die Thermalisolation, teilte das Unternehmen mit.

Im Vollausbau sollen 648 Satelliten die Erde umkreisen, der Rest bleibt als Reserve vorerst auf der Erde. Laut RUAG soll ein globales Breitband-Internetservice für individuelle Nutzer ab 2019 angeboten werden, der Vollausbau bis 2022 abgeschlossen sein.

Metallbedampfte Spezialfolien als Schutz

Derzeit werden bei RUAG Space in Wien die genauen Formen und der bestmögliche Aufbau der mehrlagigen Isolation für die kühlschrankgroßen, knapp 200 Kilo schweren Satelliten berechnet. Mehrere Schichten der metallbedampften Kunststofffolie sollen die Sonden über die geplante Lebensdauer von 6,5 Jahren auf konstantem Temperatur-Niveau halten und so die Funktion der Geräte an Bord gewährleisten. Erzeugt wird die Thermalisolation dann im RUAG Space-Werk in Berndorf, ab dem Frühjahr 2018 soll sie in Tranchen ausgeliefert werden.

Die 6.300 Einzelteile der Isolation, die in den kommenden Jahren erzeugt werden, werden in Großserienproduktionen hergestellt. Sie wurden für die „Iridium-NEXT“-Satelliten in Berndorf entwickelt, die Ende Juni ins Weltall befördert waren waren. Dabei handelt es sich um eine neue Generation des Iridium-Systems, mit dem seit 1998 weltweite Sprach- und Datenübermittlung möglich ist - mehr dazu in Satelliten im All mit Schutzhüllen aus Berndorf (noe.ORF.at; 24.6.2017).

