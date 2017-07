Nach Sturz aus Asylheim: Verdächtige in U-Haft

Nachdem bei einem Streit in einem Asylheim in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ein 17-Jähriger aus dem Fenster gestürzt ist, sind fünf Verdächtige nun in Untersuchungshaft. Ermittelt werde in „alle Richtungen“, so die Polizei.

Nach Angaben der Polizei wurde über fünf Afghanen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aufgrund erster Ermittlungsergebnisse die Untersuchungshaft verhängt. Sie sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager waren die Spurensicherung sowie die Befragungen dafür ausschlaggebend. „Das Ergebnis hat jetzt dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft St. Pölten ab Samstag die Untersuchungshaft verhängt hat“, so Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich und die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermitteln nun „in alle Richtungen“, hieß es Montagmittag, und sie sprechen von „langwierigen Untersuchungen“. „Jetzt werden Personen aus dem Umfeld des Opfers, aber auch der Täter noch vernommen, und hier erwarten wir uns dann weitere Auskünfte“, sagte der Polizeisprecher.

Somalier erlitt schwere Brüche durch Sturz

Vergangene Woche war es in einer Flüchtlingsunterkunft in Purkersdorf in der Nacht auf Donnerstag zu einer Auseinandersetzung unter den Bewohnern gekommen. Dabei stürzte ein 17-jähriger Somalier aus dem Fenster - mehr dazu in Flüchtling bei Streit aus Fenster gestoßen (noe.ORF.at; 13.7.2017).

Durch den Sturz erlitt er mehrere schwere Brüche und musste operiert werden. „Er wurde schon in häusliche Pflege entlassen, er befindet sich aber in einem Gipskorsett, also die Verletzung an sich ist schwer“, so Baumschlager. Nach dem Streit ließ Landesrat Maurice Androsch (SPÖ) in einer ersten Reaktion zwölf Asylwerber in unterschiedliche Standorte in Niederösterreich verlegen.

