Harriet Krijgh lädt zu Festival auf Burg Feistritz

Im Rahmen von „harriet&friends“ lädt die Cellistin und künstlerische Leiterin Harriet Krijgh ab Mittwoch wieder auf Burg Feistritz (Bezirk Neunkirchen) ein. Sie präsentiert dabei Kammermusik aus verschiedenen Epochen.

„Ich habe in den letzten Jahren so viele tolle Musiker kennengelernt, die ich gerne hier in Feistritz zusammenbringen möchte“, sagte Harriet Krijgh. Bereits zum sechsten Mal lädt sie heuer Bühnenpartner, Kollegen und Freunde ein, Teil des Festivals „harriet&friends“ auf Burg Feistritz zu sein. „Letztendlich lebt das ganze Festival durch den Ort“, so Krijgh gegenüber noe.ORF.at. „Da ist man einmal und verliebt sich sofort in den Ort.“

Nancy Horowitz

Krijgh präsentiert Strawinsky bis Mozart

Eröffnet wird Mittwochabend mit einem Konzert in der Alten Reitschule. Dafür kehrt das junge niederländische Klavierduo Arthur und Lucas Jussen auf die Burg zurück. Mit einer vierhändigen Klavierfassung von Igor Strawinskys berühmtem „Le Sacre du Printemps“ bilden die Brüder den Mittelpunkt des Eröffnungsabends.

Veranstaltungshinweis „harriet&friends“, 19. bis 22. Juli, auf Burg Feistritz

Wienerisch wird es am zweiten Festivaltag mit Liedern von Hermann Leopoldi (mit Boris Eder) und Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenquintett (mit Daniel Ottensamer, dem Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker). Am Freitag stehen ein Lied-Rezital mit dem norwegischen Bariton Johannes Weisser sowie das Horntrio von Johannes Brahms mit dem deutschen Künstler Felix Klieser auf dem Programm. Samstagabend sind das SIGNUM Saxofonquartett und „Dancing Sounds – From Mozart to Piazzolla“ zu erleben.

„Mir ist es immer sehr wichtig, dass das Programm einen breiten Bogen hat und man das Publikum auf eine Reise durch die verschiedene Klangwelten mitnimmt“, so die Cellistin. Sie selbst wird Teil eines jeden Konzerts werden.

Zum Nachhören: Harriet Krijgh im Interview mit Michael Koch auf Radio Niederösterreich („Radioclub“, 14.7.2017)

Krijgh: „Festival ist das Highlight in meinem Jahr“

Die Ausnahmekünstlerin Harriet Krijgh wurde 1991 in den Niederlanden geboren, mittlerweile zählt sie zu einer der erfolgreichsten Cellistinnen ihrer Generation. Laut einer Aussendung zählten ein eigener Konzertzyklus im Wiener Musikverein sowie Tourneen in den USA, Kanada und Australien zu ihrem Terminkalender in der diesjährigen Saison.

harriet&friends

Zudem trat sie in der Carnegie Hall in New York oder dem Concertgebouw Amsterdam auf. Dazu übernimmt sie diesen Monat zum ersten Mal die künstlerische Leitung beim bekannten Kammermusikfestival in Utrecht in den Niederlanden.

„Das Festival in Feistritz ist das Highlight in meinem Jahr, das Wichtigste in meinem persönlichen Konzertkalender, weil ich es aufgebaut und von Anfang an begleitet habe", sagte Krijgh, die das Festival in den Räumlichkeiten der Burg Feistritz 2012 gegründet hatte.

Links: