Erneut Kleinkind in Auto eingeschlossen

Die Freiwillige Feuerwehr in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) hat am Dienstag bei sommerlichen Temperaturen ein zweijähriges Kleinkind aus einem Auto befreit. In Niederösterreich häufen sich zuletzt derartige Einsätze.

Das auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeug in Maria Enzersdorf hatte sich selbstständig versperrt, im Inneren befand sich der Pkw-Schlüssel, berichtete die Freiwillige Feuerwehr. Nach zwei Versuchen, das Auto schonend zu öffnen, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Helfer befreiten das Kleinkind unverletzt aus dem Pkw und übergaben es seiner Mutter. Zum Trost erhielt es von den Feuerwehrmitgliedern ein Stofftier - eine Ente.

Michelle Schallagruber

Feuerwehrsprecher: „Absolute Lebensgefahr“

In den vergangenen Wochen mussten die Einsatzkräfte in Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) und Hollabrunn Kinder aus Autos befreien, die sich bei sommerlichen Temperaturen selbst versperrt hatten. „Bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen von 30 bis 35 Grad Celsius muss man davon ausgehen, dass es im Inneren eines Fahrzeuges zu 50 oder 60 Grad kommen kann“, sagt der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, Franz Resperger. „Ist man bei derartiger Hitze in einem Fahrzeug eingeschlossen, besteht für kleine Kinder, aber auch für Erwachsene absolute Lebensgefahr.“

Resperger zufolge sollte man in so einem Fall keine Zeit verlieren und sofort die Einsatzkräfte - Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Arbeitersamariterbund - alarmieren. „Jede Minute, die hier verstreicht, kann Leben gefährden“, so der Feuerwehrsprecher. „Ist die Feuerwehr schnell vor Ort, wird mit einem Nothammer die Scheibe eingeschlagen und die eingeschlossenen Personen können rasch befreit werden.“

Acht Monate altes Baby in Klosterneuburg befreit

In Klosterneuburg hatte die Feuerwehr im Juli ein acht Monate altes Baby beim Strombad Kritzendorf aus einem Auto befreit. Weil ein Pannendienst zumindest 15 Minuten für die Anfahrt gebraucht hätte, schlugen die Helfer ein Fenster auf der Beifahrerseite ein. Das Mädchen sei nach seiner Befreiung „abgekühlt“ worden, teilte der Feuerwehrsprecher nach dem Vorfall mit.

In Wiener Neudorf hatte sich im Juni ebenfalls bei sommerlichen Temperaturen ein Wagen versperrt, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrum abgestellt war. Der Schlüssel hatte sich in der Handtasche der Mutter im Kofferraum befunden. Die Feuerwehr brachte mithilfe eines Spezialwerkzeuges eine kleine Dreieckscheibe des Fahrzeugs zu Bruch. Das Kind konnte unverletzt befreit werden. In Hollabrunn öffnete im Mai ein ÖAMTC-Mitarbeiter ein Auto mit einem Spezialwerkzeug, um ein eingeschlossenes Kleinkind zu befreien.

Link: