Austrofred zu Gast beim „Summer Breeze“

Das Jugendkulturhaus Triebwerk in Wiener Neustadt lädt diesen Sommer wieder jeden Donnerstag zum Festival „Summer Breeze“ mit vor allem lokalen Künstlern ein. Am Donnerstag tritt Comedy-Musiker Austrofred auf.

„Wir wollen auch im Sommer adäquates, niederschwelliges Kulturprogramm bieten“, sagte Conrad Heßler vom Jugend- und Kulturhaus Triebwerk gegenüber noe.ORF.at. So finden seit 6. Juli im Garten des Triebwerks jeden Donnerstag unterschiedliche Kulturabende bei freiem Eintritt statt. Unter anderem stehen Kabarett- und Theaterveranstaltungen sowie ein Open-Air-Kino am diesjährigen Programm.

Austrofred

Austrofred liest aus seinen Werken

Am Donnerstag ist der österreichische Künstler Austrofred zu Gast. Er versteht sich als „Österreichs einziger, wirklicher Rockstar“, wie auf seiner Homepage zu lesen ist, und wird aus seinen Werken „Du kannst dir deine Zauberflöte in den Arsch schieben“, „Pferdeleberkäse“ und „Ich rechne noch in Schilling“ auf der Sommerbühne im Triebwerkgarten vorlesen.

Evelin Pichler, eine junge Kabarettistin, steht am 3. August am Programm, am 10. August findet ein Poetry Slam mit Rapperin, Slam-Poetin und Autorin Yasmo statt. Den Abschluss des Festivals bildet Ende August ein Konzertabend, unter anderem mit der Band „James Choice & The Bad Decision“.

Triebwerk

Festival durch Crowdfunding finanziert

Das Kunst- und Kulturfestival „Summer Breeze“ wurde 2013 ins Leben gerufen und fand bisher drei Mal statt. 2016 musste „aus budgetären Gründen“ pausiert werden, hieß es laut Heßler. „Die Förderungen wurden weniger“. Doch die Nachfrage war so groß, dass eine Crowdfunding-Aktion gestartet wurde. „Wir haben uns gedacht, das müssen wir selber machen und haben die Aktion ins Leben gerufen“, so Heßler.

Nach knapp einem Monat hatten sich 100 Spender beteiligt und eine Summe von 5.600 Euro lukriert. Damit konnte die diesjährige Ausgabe finanziert werden. Für 2018 sei der Wille weiterhin da, „wir werden schauen, ob es möglich ist“, so Heßler.

Martina Gerlitz, noe.ORF.at

