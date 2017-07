Hitze bringt Absatz-Plus für Getränkebranche

Aufgrund der anhaltenden Hitze verzeichnen Niederösterreichs Getränke-Unternehmen ein sattes Absatzplus. Vöslauer produziert an heißen Tagen etwa 50 Prozent mehr als an Winterttagen.

Bei Vöslauer bezeichnet man die hochsommerlichen Tage mit Temperaturen über 30 Grad als „Mineralwasser-Wetter“. Die Produktion läuft an diesen Tagen auf Hochtouren. „An heißen Tagen füllen wir bis zu 1,6 Millionen Liter Mineralwasser pro Tag ab, das sind rund 50 Prozent mehr als an Wintertagen“, sagt Vöslauer Vorstand Alfred Hudler. Besonders beliebt sei im Sommer auch Mineralwasser mit Geschmack.

Alkoholfreies Bier und Radler bei Hitze

Die Brauerei Egger profitiert ebenfalls von der Hitze. Das Unternehmen mit Sitz in Unterradlberg in St. Pölten verzeichnet bei der vorherrschenden Hitze ein Produktions- und Umsatzplus im doppelstelligen Bereich. Besonders oft werden alkoholfreies Bier und Radler verkauft, heißt es von der Brauerei. Beim Tochterunternehmen Radlberger ist derzeit Apfelsaft gespritzt am Beliebtesten.

Bei der Brauerei Wieselburg spricht man bis Ende August von einer „Saisonspitze“. Bei Temperaturen über 30 Grad würde der Bierkonsum zwar unter Tags zurückgehen, aber das würde am Abend wieder ausgeglichen werden, sagt Braumeister Christian Huber. Das führe dazu, dass der Bierkonsum und damit auch die Bierproduktion im Sommer ansteigt.