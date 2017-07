Krems: Spatenstich für umstrittenes „WienerTor“

Trotz massiver Kritik an dem Projekt ist am Mittwoch der Spatenstich für das „WienerTor Center“ in Krems erfolgt. Das Hochhaus soll multifunktional genutzt werden. 40 Millionen Euro werden investiert.

Das Projekt hatte im Vorfeld massive Kritik aufgrund seiner Größe und dem Standort am Eingang zur Kremser Altstadt geerntet. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das „WienerTor Center Krems“ in der Wiener Straße. Das Projekt wird von der WTC Real Estate GmbH als Privatinvestor und der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft GEDESAG realisiert.

WTC Real Estate GmbH

Wohnungen, Büros und Supermarkt

Auf 13.200 Quadratmetern Nettonutzfläche sollen 115 Wohnungen, 31 Studentenappartments, 20 Büroflächen und ein Supermarkt entstehen. Zudem werden 300 Parkplätze errichtet. Ein Teilbereich wird mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Niederösterreich für gefördertes Wohnen genutzt. 40 Millionen Euro werden in das „WienerTor Center Krems“ investiert.

