Spektakuläre Lebensrettung am Kirchstein

Am Kirchstein in Gaming (Bezirk Scheibbs) ist ein Mann am Mittwochvormittag von einer Plattform gestürzt. Er konnte sich mit großem Glück in einen Felsvorsprung retten und damit verhindern, dass er 50 Meter in die Tiefe stürzt.

Der Mann war am Mittwochvormittag für Filmaufnahmen am Kirchstein unterwegs. Auf einer Aussichtsplattform stürzte er über die Sicherung. Im letzten Moment konnte sich der 26-Jährige in einen Felsvorsprung retten und somit mit großem Glück verhindern, dass er weitere 50 Meter die Felswand hinabstürzt.

zVg

Laut Rettungskräften „extreme Absturzgefahr“

Wanderer wurden schließlich auf den 26-Jährigen aufmerksam. Laut Einsatzkräften bestand bis zur Bergung „extreme Absturzgefahr.“ Hätte er sich nur einen Zentimeter bewegt, wäre er laut Rettungskräften abgestürzt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 rückte zur Rettungsaktion aus.

Ein Arzt wurde zu dem Mann in den Felsvorsprung abgeseilt, wo er den 26-Jährigen direkt versorgte. Anschließend wurde der Mann ins Unfall-Krankenhaus Linz geflogen. Er wurde am Fuß und am Rücken verletzt und stationär aufgenommen.