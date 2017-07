Impuls für Tourismus: Neues Motel in St. Pölten

Die Hotelierfamilie Mangold errichtet das „Motel 267“ in St. Pölten und deckt damit das Billigsegment ab. Es soll eine Ergänzung zu den bereits vorhandenen Hotels sein. In das Motel werden sieben Millionen Euro investiert.

Das „Motel 267“ wird in der Stifterstraße nahe der Kreuzung mit der Mariazeller Straße im St. Pöltner Stadtteil Spratzern gebaut. Das ursprüngliche Gebäude wurde komplett abgetragen und derzeit wird die Fundamentplatte betoniert. Den Namen trägt das „Motel 267“, da es sich 267 Meter über dem Meeresniveau befindet.

Motel bietet 100 Zimmer und 200 Betten

Das Motel mit 100 Zimmern und 200 Betten soll die beiden bestehenden Hotels der Familie Mangold ergänzen und ein neues Segment abdecken. „Wir wollen das gesamte Angebotsspektrum abdecken können und das Bettenangebot in St. Pölten im Billigsegment hat aus meiner Sicht auf jeden Fall noch Potential nach oben“, sagt Hotelier Wolfgang Mangold.

Josef Vorlaufer

Trotz günstigen Zimmern verspricht die Familie Mangold, dass die Gäste nicht auf Luxus verzichten müssen. Die Zimmer sollen etwa 21 Quadratmeter groß sein. Zwei Einzelbetten, die zu einem Doppelbett zusammengefügt werden können, Klimaanlage, Bad, WC, Safe und größtenteils Balkon gehören zur Standard-Ausstattung.

Wenig Personal im „Motel 267“

Das Einchecken im Motel soll einfach sein, erklärt Thomas Mangold. „Die beste Möglichkeit ist es, das Zimmer online zu buchen und mit der Kreditkarte beim Informationsterminal in Foyer den Schlüssel zu beziehen. Man kann aber auch ohne Voranmeldung direkt vor Ort mit der Kreditkarte einchecken oder während der Öffnungszeiten des Büros die Schlüssel beim Personal erhalten", erklärt Mangold. Frühstück, Getränke und diverse Snacks bekommen die Gäste über Automaten. Darin liegt der Unterschied zu einem herkömmlichen Hotel.

Jäger Architektur ZT GmbH

Bürgermeister Stadler: „Idealer Standort“

Laut St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) biete das neue Motel einen wesentlichen Impuls für den Tourismus in der Region. Der Standort sei optimal. "Für das Motel 267 konnte, mit der Lage nahe der Abfahrt St. Pölten Süd von der Westautobahn, ein idealer Standort gefunden werden. Von hier sind das VAZ, das WIFI oder auch die Innenstadt mit ihren Kultureinrichtungen leicht und schnell zu erreichen. Aufgrund des markanten Erscheinungsbildes an der Haupteinfahrtsstraße in die Stadt wird das Motel 267 nicht zu verfehlen sein“, so Stadler. Das Motel soll Ende des Jahres in Betrieb gehen.