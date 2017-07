Brand: Kinder retteten sich auf Dachboden

Am Donnerstagnachmittag ist ein Brand in einer Wohnung in Krems ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Kinder in der Wohnung, die den Brand bemerkten. Die beiden retteten sich in den Dachboden und riefen die Feuerwehr.

Die zwei Kinder flüchteten samt ihrer Katze in den Dachboden und verstopften die Ritzen mit Tüchern, damit der Rauch nicht nach oben dringen konnte. Mit dem Handy riefen sie den Feuerwehr-Notruf an. „Die Kinder haben uns sehr exakte Angaben zu ihrer Position gegeben“, sagte der Feuerwehrkommandant von Krems, Gerhard Urschler, gegenüber noe.ORF.at.

„Daher sind wir, ganz unüblich, zuerst mit der Drehleiter ausgerückt, um die Kinder zu retten.“ Laut Information der Feuerwehr konnten die Kinder und die Katze in letzter Sekunde aus dem Dachboden der brennenden Wohnung gerettet werden.

Drei Atemschutztrupps waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehr musste weitere fünf Personen aus dem Mehrparteienhaus retten. „Wir mussten fünf Wohnungen gewaltsam öffnen und die Personen ins Freie holen“, schilderte Urschler. Zur Kontrolle wurden die Personen ins Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung wurde vom Feuer komplett zerstört und war Donnerstagnachmittag unbewohnbar. Die Brandursache war laut Feuerwehr noch unbekannt. Brandermittler waren vor Ort und untersuchten alles. Nun folgen weitere Untersuchungen, hieß es Donnerstagnachmittag.