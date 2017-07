Getreidefeld in Sieghartskirchen abgebrannt

In Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) ist am Donnerstag ein Getreidefeld in Flammen gestanden. Das Feuer breitete sich vor allem aufgrund des starken Windes rasch aus, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Flurbrand auf der sogenannten „Ochsenhaut“ alarmiert. Bereits von weitem war die meterhohe Rauchsäule sichtbar, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr. Als die Feuerwehren eintrafen, stand bereits ein großer Teil eines Getreidefeldes in Flammen, die sich aufgrund des Windes, der Hitze und der Trockenheit rasch ausbreiteten. Die Feuerwehrleute konnten daher nur in Windrichtung arbeiten und begannen, seitlich das Feuer zu löschen.

Mehrere Tanklöschfahrzeuge waren an dem Einsatz beteiligt, der die Feuerwehrleute neben der körperlichen Anstrengung auch aufgrund der Temperaturen von mehr als 30 Grad besonders forderte. Mitarbeiter eines nahen Betriebes unterstützten die Löscharbeiten mit Baggern. Sie schoben das Getreide mit den Schaufeln an der Feuerfront beiseite, und verhinderten so, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Löscharbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte der Brand bei Arbeiten auf dem Feld mit einem Mähdrescher ausgebrochen sein.

