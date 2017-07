„Ein Traum von Hochzeit“ in Berndorf

„Ein Traum von Hochzeit“ ist der Titel der Komödie von Robin Hawdon, die heuer von den Festspielen Berndorf (Bezirk Baden) gezeigt wird. Der eigentlich schönste Tag im Leben wird aber zu einem Tag voller Zufälle und Verwechslungen.

Worum geht es in der Komödie? „Bill erwacht am Morgen seiner Trauung mit einem unglaublichen Kater und einer schönen Unbekannten neben sich in seiner Hochzeitssuite. Die junge Frau names Judy erklärt ihm, sie hätten sich am Vorabend in der Bar getroffen, seien nach oben gegangen und hätten eine wunderbare Nacht zusammen verbracht. Ob er sich denn nicht erinnere“, kann man auf der Website der Festspiele Berndorf lesen.

Bill dreht durch, denn gleich wird Rachel, seine Braut, eintreffen, und „er steht da – fremd gegangen und stinkend! Die Braut kommt, und Bill muss seinen besten Freund Tom als Alibi missbrauchen. Dem gefällt das aber gar nicht. Als auch noch das moralbeflissene Zimmermädchen Julie und die resolute Brautmutter Daphne ins Spiel kommen, nimmt der Wahnsinn seinen Lauf.“

Stefan Joham

„Eine Komödie voller Esprit und Verwechslungen mit Verschwörungen hinter geschlossenen und Hetzjagden durch offene Türen“, sagt Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger.

Von 11. bis 28. Oktober steht Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ auf dem Spielplan der Festspiele Berndorf. Unter der Regie von Viktoria Schubert spielen Stefano Bernardin, Maddalena Hirschal, Alexander Jagsch und Kristina Sprenger in dem 2006 uraufgeführten Stück der erfolgreichen Dramatikerin. „Yasmina Reza bringt in dieser bissigen und pointierten Komödie die bürgerlichen Fassaden zum Einsturz und entlarvt das vermeintliche Gutmenschentum als allzumenschlichen, egoistischen Konkurrenzkampf“, so die Intendantin.

Intendanz: Kristina Sprenger

Inszenierung: Andreas Steppan

Mitwirkende: Robert Kolar, Dagmar Kutzenberger, Catherine Oborny, Kristina Sprenger, Pia Strauss, Thomas Weissengruber und Manuel Witting

Vorstellungen von 1. August bis 3. September, Stadttheater Berndorf

