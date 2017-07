Reaktion von Angestellter irritierte Bankräuber

Nach einem versuchten Banküberfall in Leobersdorf (Bezirk Baden) ist am Donnerstagnachmittag ein Mann in Tatortnähe festgenommen worden. Der nicht geständige 19-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen rumänischen Staatsbürger. Laut Polizei hatte er gegen 15.00 Uhr das Geldinstitut betreten. Er war dabei mit einer Sturmhaube, Sonnenbrille sowie Schirmkappe maskiert und schrie „Banküberfall“. Dabei griff er mit einer Hand in einen von ihm mitgebrachten Rucksack.

Das nach Polizeiangaben „ruhige und besonnene Verhalten der Angestellten“ dürfte den Täter irritiert haben. Der Mann flüchtete aus dem Kassenraum. Die unverletzten, aber unter Schock stehenden Angestellten verriegelten die Eingangstür und alarmierten die Polizei.

Im Zuge der Fahndung wurde der Beschuldigte noch im Nahbereich des Tatorts von Beamten der Polizeiinspektion Leobersdorf festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er trug den Rucksack bei sich, in dem sich sämtliche Maskierungsutensilien, ein Taschenmesser sowie eine Schere befanden.