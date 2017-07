Pkw-Lenker nach Fahrerflucht gesucht

In Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) ist am Donnerstag eine 15-Jährige verletzt worden. Sie war mit ihrem Mofa gegen eine Mauerecke der Pfarrkirche geprallt. Sie hatte einem Pkw ausweichen müssen, der Lenker verübte Fahrerflucht.

Bei dem Auto handelt es sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen weißen Audi älteren Modells. Das Mädchen musste dem Wagen in einer unübersichtlichen Rechtskurve ausweichen und verunglückte dabei an der Pfarrkirche. Die Polizeiinspektion Groß Gerungs rief am Freitag Zeugen und den Audi-Lenker auf, sich unter der Telefonnummer 059133-3474 zu melden.