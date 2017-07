Brauerei Zwettl steigt ins Weingeschäft ein

Seit Jahrhunderten braut die Privatbrauerei Zwettl Bier. Nun stieg der Betrieb auch ins Weingeschäft ein. Wie erst jetzt bekannt wurde übernahm der Traditionsbetrieb Anfang Juli den internationalen Weinfachhändler „Hauptsache Wein“.

„Hauptsache Wein“ vertreibt etwa 800 Produkte mit Schwerpunkt auf heimischen Weinen und hochwertigten Fruchtsäften. Mit der Übernahme will die Privatbrauerei Zwettl ihr Angebot am Getränkemarkt ausbauen. Das Motto lautet „Getränke aus einer Hand“, sagt Geschäftsführer Karl Schwarz. Immer mehr Gastronomen würden eine Anlaufstelle für mehrere Getränke schätzen, so der Geschäftsführer.

Privatbrauerei verzeichnet steigende Umsätze

Der Weinhändler profitiere von der Übernahme wiederum vom Vertriebssystem, der Logistik und der Infrastruktur der Privatbrauerei, meint Schwarz. Die Marke „Hauptsache Wein“ bleibt erhalten. Der Umsatz von etwa 800.000 Euro soll in den nächsten Jahren verdoppelt werden. Dazu wird in Zwettl auch ein neues Lager mit Vinothek und Shop errichtet.

Die Privatbrauerei Zwettl Bier verzeichnet zudem steigende Umsätze, sowohl in der Gastronomie als auch im Lebensmittelhandel. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf mehr als zwölf Millionen Euro. Überproportional stark gewachsen sei vor allem der Bereich der alkoholfreien Getränke, teilt das Unternehmen mit.

