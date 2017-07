Schwechat hat höchsten Anteil an Dieselautos

Dieselfahrzeuge gelten zwar als „Umweltverpester“, dennoch sind in Niederösterreich zahlreiche Dieselautos unterwegs. Laut einer Erhebung des VCÖ ist der Dieselanteil im Raum Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) am höchsten.

Mit 66 Prozent ist der Anteil an neuzugelassenen Dieselautos in Niederösterreich im Raum Schwechat am höchsten. Dahinter folgen Waidhofen an der Ybbs mit 58 Prozent und die Bezirke Zwettl und Mödling mit jeweils 57 Prozent Dieselauto-Anteil.

Die wenigsten Dieselautos gibt es laut VCÖ-Erhebung im Bezirk Gänserndorf, wobei auch dort noch vier von zehn Autos mit einem Dieselmotor unterwegs sind. Dahinter liegen der Bezirk Baden mit 43 Prozent Dieselauto-Anteil und der Bezirk Tulln mit 44 Prozent.

Österreichweit betrachtet gibt es die wenigsten Dieselautos in Wien-Liesing. Nur knapp ein Viertel aller neuzugelassenen Autos ein Dieselfahrzeug. Die meisten Dieselautos wurden österreichweit in Tirol gemessen. Im Bezirk Reutte sind 70 Prozent aller Neuzulassungen Dieselfahrzeuge. Bei den SUV ist der Dieselanteil zudem acht Mal so hoch wie bei den Kleinwagen. 89 Prozent der neu zugelassenen SUV werden mit Diesel betrieben.

VCÖ pocht auf verringerten Schadstoffaustoß

Laut VCÖ sind Dieselabgase der Hauptverursacher von gesundheitsschädlichen Stickoxiden. Für die Luftqualität sei der hohe Dieselanteil schlecht. Der VCÖ pocht deshalb darauf, dass der Schadstoffausstoß des Autoverkehrs verringert wird und fordert verstärkte Maßnahmen, um die Zahl der Autofahrten in Ballungsräumen zu verringern.

Dafür seien laut VCÖ etwa der Ausbau des S-Bahn-Netzes in den Ballungsräumen sowie direkte Radschnellverbindungen vom Umland in die Städte notwendig. Zudem müsse rasch ein Zeitplan für den Ausstieg aus Diesel und Benzin beschlossen werden. Realistisch erreichbar sei laut VCÖ, dass ab dem Jahr 2030 keine Neuwagen mehr mit Diesel oder Benzin-Pkw verkauft werden.

