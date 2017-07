Lenkstange bohrte sich in Bein eines Kindes

Ein Zehnjähriger hat sich bei einem Sturz mit seinem Fahrrad am Samstagabend in Behamberg (Bezirk Amstetten) einen Teil der Lenkstange in den Oberschenkel gebohrt, der Bremshebel konnte nur operativ entfernt werden.

Da der Bremshebel feststeckte, wurde dieser mit einem Schraubenzieher vom Fahrrad abmontiert, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten. Der Bub wurde ins Spital gebracht, wo der Bremshebel in einer Operation entfernt wurde.

Den Einsatzkräften sei es nach wenigen Minuten gelungen, den Buben aus seiner misslichen Lage zu befreien, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando mit. Der Zehnjährige befinde sich auf dem Weg der Besserung.