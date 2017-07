Auto überschlagen: Rettung über Kofferraum

Am Sonntagmorgen wurden in Waidhofen an der Thaya zwei Personen bei zwei Unfällen, die sich innerhalb von 500 Metern ereigneten, schwer verletzt. Bei einem Unfall mussten sich die Ersthelfer Zugang über den Kofferraum verschaffen.

Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 4.00 Uhr. Ein 44-jähriger Mann kam mit seinem Auto von der B36 ab. Das Fahrzeug stürzte in den Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Ein Mitglied der Feuerwehr Brunn an der Wild (Bezirk Horn) und eine Ärztin kamen zufällig am Unfallort vorbei und halfen sofort.

Mit Kofferraumabdeckung Lenkerin aus Auto gezogen

Weil es aus dem Auto stark rauchte, verschafften sich die Ersthelfer über den Kofferraum Zugang ins Fahrzeuginnere. Mit Hilfe der Kofferraumabdeckung zogen sie die schwer verletzte 36-jährige Beifahrerin, die Lebensgefährtin des Lenkers, aus dem Fahrzeug.

Sie wurde vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Waidhofen an der Thaya eingeliert und stationär aufgenommen. Der Lenker konnte das Auto eigenständig verlassen und blieb weitgehend unverletzt. Nach Angaben der Landespolizedirektion Niederösterreich dürfte bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen sein.

15-jähriger Mopedlenker krachte auf Kreuzung in Auto

Noch während der Aufräumarbeiten wurden die Feuerwehrleute zu einem weiteren Unfall gerufen. Nur 500 Meter von der Unfallstelle entfernt fuhr ein Mopedlenker auf einer Kreuzung in ein Auto. Ein 32-jähriger Autofahrer hatte aufgrund des Feuerwehrblaulichts des ersten Einsatzes seine Geschwindigkeit reduziert und fuhr über die Kreuzung. Der 15-jährige Mopedlenker dürfte bei roter Ampel in die Kreuzung eingefahren sein.

Der Pkw-Lenker verriss sein Auto ruckartig nach links, um auszuweichen. Er konnte aber trotz Notbremsung eine Kollision mit dem Mofa-Lenker nicht mehr verhindern. Der 15-Jährige wurde zu Boden geschleudert, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.