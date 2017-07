„Wagnerin“: Ein Taxi von und für Frauen

Monika Wagner aus Korneuburg hat das Unternehmen „Wagnerin“ gegründet. Das Chauffier-Service richtet sich ausschließlich an Frauen und wird auch nur von Frauen betrieben.

„Niemand soll sich im Taxi fürchten“, dachte sich Monika Wagner aus Korneuburg. Das war für sie der Beweggrund, das Taxi-Service „Wagnerin“ zu gründen. Viele Frauen hätten ihr erzählt, dass sie ein mulmiges Gefühl hätten, wenn bei der Taxifahrt ein Mann am Steuer sitzt, erzählt sie.

Geboten werden Fahrten in den Abend- und Nachtstunden, aber auch Fahrten zum Einkaufen oder zu Arztbesuchen. Derzeit sind die „Wagnerin“-Fahrzeuge im Raum Korneuburg und Stockerau (Bezirk Korneuburg) sowie in Wien unterwegs. Zwei Autos und drei Fahrerinnen sind im Einsatz.

Eine Expansion ist geplant

Künftig will Wagner expandieren. „Ich würde unser Service gerne ausweiten. Wir stehen aber erst am Anfang. Ich hoffe, dass es so gut angenommen wird, dass wir es weiter ausweiten können“, so Wagner. Bestellt werden kann das Taxi im Internet oder per Telefon.

Offiziell nennt sich die „Wagnerin“ aber nicht Taxi, sondern Mietwagen Chauffier-Service, „weil es im Gesetz steht, dass ein Taxi Beförderungspflicht hat. Das kann ich aber nicht. Ich habe gesagt, dass ich mich auf Frauen spezialisieren möchte, und da gab es eben nur die Möglichkeit des Mietwagen-Services“, erklärt Wagner.

