Frist für Ernennung der Wahlbeisitzer läuft

In zehn Tagen müssen die Parteien ihre Wahlbeisitzer für die Nationalratswahl nominieren. In Niederösterreich werden am 15. Oktober mehr als 30.000 Personen als Wahlbeisitzer oder Vorsitzende im Einsatz sein.

In Niederösterreich gibt es 2.600 Wahlsprengel mit jeweils drei Beisitzern und einem Vorsitzenden. Für jeden bzw. jede davon muss es auch einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin geben. Bei den 573 Gemeinde-, den 24 Bezirkswahlbehörden sowie der Landeswahlbehörde sind es jeweils neun Beisitzer plus ein Vorsitzender, wieder jeweils mit Ersatzpersonen. Das ergibt mehr als 30.000 Personen, die bei der Wahl im Oktober im Einsatz sind.

Die Beisitzer werden von den Parteien nominiert, aufgeschlüsselt nach dem Ergebnis der letzten Nationalratswahl 2013. Nach den Ungereimtheiten bei der Bundespräsidentenwahl, die zu deren Wiederholung geführt haben, war es zunächst schwierig, genügend Wahlbeisitzer für den zweiten Durchgang zu finden. Für die kommende Nationalratswahl sind in der Abteilung Staatsbürgerschaft und Wahlen im Land Niederösterreich derzeit keine Probleme dieser Art bekannt.