„Lotto-Gewinn“ als dreiste Betrugsmasche

Die Arbeiterkammer Niederösterreich und das Landeskriminalamt warnen vor besonders dreisten Betrügern. Die Opfer werden über einen angeblichen Lottogewinn informiert und aufgefordert Geld zu überweisen.

Die Firma „EuroMillions“ oder auch „EuroMillionswin“ ruft bei den Opfern laut Arbeiterkammer Niederösterreich an - oder schreibt ein E-Mail - und gratuliert zu einem Lottogewinn in der Höhe um etwa 100.000 Euro. Nach dem Erstkontakt meldet sich ein weiterer Mitarbeiter der angeblichen Lotteriegesellschaft und teilt mit, dass sich der andere Mitarbeiter irrte und der Gewinn in Wirklichkeit zehn Mal so hoch sei, also eine Million Euro betragen würde.

Danach meldet sich dann in den meisten Fällen ein Mitarbeiter der Werttransportfirma und überredet die Opfer zwei Prozent der Gewinnsumme auf ein türkisches Konto zu überweisen. Das Geld soll angeblich für die Transportversicherung des Gewinns verwendet werden.

Opfer erhalten gefälschte Gewinnbescheide

Die Täuschung ist professionell aufgezogen. Den Opfern werden Gewinnbescheide und Versicherungsurkunden zugeschickt, aber die Arbeiterkammer Niederösterreich und das Landeskriminalamt warnen: Dabei handelt es sich um Fälschungen. In Niederösterreich sind bereits mehrere Fälle bekannt, wo die Opfer tatsächlich das Geld überwiesen.

Statt in den Deal einzusteigen sollten die Opfer laut Arbeiterkammer und Landeskriminalamt unverzüglich die nächste Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 059-133 kontaktieren und Anzeige erstatten. „Hier sind wieder einmal Betrüger am Werk, die vor allem ältere Menschen über den Tisch ziehen wollen“, sagt der Präsident der niederösterreichischen Arbeiterkammer Markus Wieser.

Link: