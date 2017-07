Frauenfußball-Zentrum als Erfolgsquelle

Bei der Frauen-Fußball-Europameisterschaft stürmt Österreich derzeit von Sensation zu Sensation. Der Ursprung des Erfolgs liegt auch in Niederösterreich. In St. Pölten werden seit Jahren junge Talente ausgebildet.

Der viel umjubelte Sieg gegen die Schweiz, das sensationelle Unentschieden gegen Frankreich, die Chance auf den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale bei einer Europameisterschaft. Österreichs Frauenfußball-Nationalteam schwebt derzeit auf einer Erfolgswelle.

Zentrum fördert seit sechs Jahren junge Talente

Großen Anteil daran hat das Nationale Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten. Dort werden seit mittlerweile sechs Jahren junge Talente gefördert. „Wir haben mit der Gründung dieses nationalen Zentrums den österreichischen Frauenfußball auf eine andere Ebene gehoben“, sagt ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner im Gespräch mit noe.ORF.at. „Ohne diese Einrichtung wäre es im elitären Frauenfußball hier bei einer Europameisterschaft nicht möglich auf diesem Level zu spielen.“

ORF

ÖFB investiert 700.000 Euro jährlich

Im Jahr 2011 wurde das Nationale Zentrum in St. Pölten errichtet. Mädchen zwischen 14 und 19 Jahren erhalten dort eine Kombination aus sportlicher und schulischer Ausbildung. Schul- und Trainingszeiten sind aufeinander abgestimmt. Alles wird der bestmöglichen Betreuung der Spielerinnen untergeordnet. Rund 700.000 Euro investiert der ÖFB jährlich für die Ausbildung der Talente.

ORF

Für Willi Ruttensteiner ist die Arbeit im Nationalen Zentrum die Basis für den Erfolg. „Es ist so, dass wir dort mit der U17- und der U19-Nationalmannschaft arbeiten, und das täglich. Das ist eine Innovation, die uns wahnsinnige Vorteile bringt, was die Ausbildung der besten Spielerinnen betrifft", so Ruttensteiner.

Kurze Wege und Top-Trainingsbedingungen

Ein weiterer Vorteil besteht in den kurzen Wegen. Eingebettet in das Sportzentrum Niederösterreich liegen nur wenige Meter zwischen Schule, Internat, Fußballplätzen und Trainingsstätten. Jetzt trägt die jahrelange Arbeit Früchte. Acht Spielerinnen des aktuellen EM-Kaders haben zumindest einen Teil ihrer Ausbildung in St. Pölten absolviert, darunter Stürmerin Nicole Billa und Torfrau Manuela Zinsberger.

ORF

„Es wird dort auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet. Man hat Top-Trainingsbedingungen und was kann besser sein, als wenn alle Mädels ständig gemeinsam trainieren? Man lernt gewisse Abläufe bei Mitspielerinnen kennen, man hat ein hohes Trainingsniveau. Da kann sich kein Mädchen beklagen", sagt Manuela Zinsberger.

Österreichs Frauenfußball-Nationalteam steht dicht davor erstmals unter die besten acht Mannschaften Europas einzuziehen. Mit einem Punktgewinn am Mittwochabend im letzten EM-Gruppenspiel gegen Island wäre der Einzug ins Viertelfinale fix.

