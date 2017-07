Radio NÖ bleibt regionaler Marktführer

Der aktuelle Radiotest weist deutliche Marktanteils-Gewinne für Radio Niederösterreich auf. Mit mehr als einer halben Million Hörerinnen und Hörern ist Radio NÖ weiterhin das stärkste Regionalradio im Bundesland.

In der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen ist Radio NÖ eine Steigerung des Marktanteils um zwei Prozentpunkte auf 35 Prozent gelungen. Ebenso konnte der Marktanteil in der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren auf 27 Prozent erhöht werden.

Mehr als eine halbe Million Menschen hören täglich das Programm von Radio Niederösterreich, davon 363.000 in Niederösterreich. Von Montag bis Freitag sind es 510.000 Hörerinnen und Hörer, 371.000 in Niederösterreich. Der Marktanteil von Radio Niederösterreich ist laut aktuellem Radiotest zweieinhalb Mal so hoch wie der aller privaten Inlandsender zusammen.

Gollinger: „Starker Vertrauensbeweis“

Für ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger ist der aktuelle Radiotest „eine sehr schöne Bestätigung für die ausgezeichnete Arbeit unseres Teams und einmal mehr ein starker Vertrauensbeweis unseres Publikums.“ Die Menschen würden sowohl die Qualität der Berichterstattung als auch das große Service-Angebot, „gerade, wenn es um ihr eigenes Lebensumfeld geht“, schätzen, so Gollinger.

Große Zustimmung fand etwa die neue Nachrichten-Leiste „Das ganze Land um halb“. Dabei bietet Radio NÖ jeweils zur halben Stunde ausschließlich lokale und regionale Informationen. Dazu kommen laut Gollinger „die tägliche Begleitung mit angenehmer Unterhaltung, der Musik-Mix mit den größten Hits und schönsten Oldies und natürlich die starke Verankerung des Landesstudios in allen Regionen des Landes.“

Täglich mehr als drei Stunden Radio

Neben Radio NÖ sind auch die anderen ORF-Radios in Niederösterreich weiter erfolgreich. Insgesamt entfallen in der Zielgruppe der über 35-Jährigen 84 Prozent Marktanteil auf die Radios des ORF. Von 100 gehörten Radio-Minuten entfallen 78 auf die Programme der ORF-Senderfamilie - das sind mehr als dreimal so viel wie auf alle Privatsender zusammen. Durchschnittlich hören die Österreicherinnen und Österreicher 183 Minuten Radio.

