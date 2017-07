89-jähriger Schwimmer tot gefunden

Die Leiche des vermissten 89-Jährigen, der am Sonntag bei Krems in der Donau untergegangen ist, wurde gefunden. Eine Streife der Strompolizei Mautern fand den Toten in der Nähe des Ufers. Angehörige identifizierten die Leiche.

Die Beamten fanden die Leiche des 89-jährigen Mannes etwa einen Kilometer unterhalb der Stelle, an der er am Sonntag verschwand. Der Pensionist war gemeinsam mit seiner Familie in der Nähe der Schiffsanlegestelle baden. Als der Mann abgetrieben wurde und unterging, alarmierten die Angehörigen die Feuerwehr - mehr dazu in Krems: 89-Jähriger nach Badeunfall vermisst (noe.ORF.at; 23.7.2017).

Die Feuerwehr rückte am Sonntagnachmittag mit Booten und Suchtrupps aus. Parallel dazu waren auch Taucher der Wasserrettung und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Am späten Abend musste die Suchaktion jedoch abgebrochen werden. Laut Feuerwehr sei die Strömung zu stark und die Sicht unter Wasser zu trüb gewesen, die Suche wurde zu Wochenbeginn auch nicht fortgesetzt.

Der Tote wurde am Mittwochvormittag von der Freiwilligen Feuerwehr Krems geborgen, hieß es auf deren Webseite. Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche nach Angaben der Polizei bereits zur Beerdigung freigegeben.