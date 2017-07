Danninger bekommt Job bei ecoplus

Die Wirtschaftsagentur ecoplus stockt ihre Chefetage auf: Der ehemalige Staatssekretär Jochen Danninger (ÖVP) wird ab September kaufmännischer Geschäftsführer neben dem bisherigen Alleingeschäftsführer Helmut Miernicki.

Mit Danninger „konnten wir jemanden gewinnen, der als ehemaliger Staatssekretär gute Kontakte auf Bundesebene und nach Europa hat. Außerdem sammelte er bei der Hypo Niederösterreich Erfahrungen im Banken- und Finanzierungsbereich“, teilte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) als Eigentümervertreterin mit. Der 42-Jährige habe beim Hearing überzeugt.

APA / Georg Hochmuth

Der in Oberösterreich geborene Jurist hatte Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet, er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war er Staatssekretär im Finanzministerium, mit dem Rücktritt von Spindelegger schied auch er aus der Regierung aus und ist seit Anfang 2015 für die Hypo Niederösterreich tätig.

Verstärkung wegen Zunahme an Aufgaben

Miernicki ist seit 2003 in der ecoplus-Geschäftsführung, die er seit 2008 allein innehat. Sein Vertrag wurde verlängert. Die Verstärkung der Geschäftsführung wurde am Donnerstag in einer Aussendung mit einer Zunahme der Aufgaben begründet. „Immer mehr Aufgaben bedeuten auch immer mehr Verantwortung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass es künftig zwei Geschäftsführer geben soll“, hielt Bohuslav fest.

Neben den Kernbereichen „Investorenservice & Wirtschaftsparks“, „Regionalförderung“ sowie „Unternehmen und Technologie“ mit den Technopolen und Clustern zeichnet die Wirtschaftsagentur ecoplus unter anderem auch für die Beteiligungen an der RIZ Gründeragentur, der BergbahnenbeteiligungsgesellschaftmbH sowie der GlasfaserinfrastrukturgesellschaftmbH verantwortlich.

