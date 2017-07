„Die Regimentstochter“ in Kirchstetten

Das Herzstück des diesjährigen Klassik Festivals Schloss Kirchstetten ist die Belcanto-Oper „Die Regimentstochter“ von Gaetano Donizetti. Das Werk des italienischen Komponisten zählt zu den Juwelen der Belcanto-Oper.

„La fille du régiment“ oder „Die Regimentstochter“ ist eine Oper in zwei Akten von Donizetti. Das Werk entstand während seines Pariser Aufenthaltes 1838–1843 in französischer Sprache. Es wurde am 11. Februar 1840 an der Opéra-Comique uraufgeführt und hatte nachhaltigen Bühnenerfolg. Lange gehörte es zum Standardrepertoire der weltweiten Opernbühnen.

Belcanto-Juwel in französischer Erstfassung

Stefan Häusler

Mit der „Regimentstochter“ wird die Donizetti-Trilogie in Kirchstetten heuer nach „Don Pasquale“ (2016) und „Der Liebestrank“ (2015) abgeschlossen. Am Samstag, 29. Juli, findet die Premiere im Weinviertel statt. Regisseur Csaba Némedi präsentiert das Belcanto-Juwel dabei in der französischen Erstfassung des Werks. Bekannt, aber auch gefürchtet ist die Oper unter anderem für die berühmt-berüchtigte Arie des Tonio mit ihren 9 hohen C’s. Als Maßstab in der Rolle des Tonio gilt bis heute Luciano Pavarotti, dessen unvergleichlich souveräne Interpretation der Partie an der Seite der australischen Belcanto-Diva Joan Sutherland unvergessen bleibt.

Intendant betont die „Nähe zum Publikum“

Angesichts des Werktitels und der vielschichtigen und anspruchsvollen Titelpartie ist und bleibt „La fille du régiment“ trotzdem vermutlich für immer eine genuine Tenor-Oper. Die Tonio-Arie nimmt gewiss eine ähnlich spezielle Position in der gesamten Opernliteratur ein, wie etwa die Partie der Königin der Nacht in Mozarts Die Zauberflöte. Doch, und davon ist auch Regisseur Csaba Némedi überzeugt, „Die Regimentstochter“ hat weit mehr zu bieten, als lediglich eine Aneinanderreihung von explosiven Spitzentönen für die Sopranistin und den Tenor. „Gerne möchten wir unserem Publikum in Kirchstetten zeigen, welche musikalischen und dramaturgischen Feinheiten in diesem Belcanto-Juwel stecken“, so Némedi.

Eine der Besonderheiten der Oper in Schloss Kirchstetten ist die unmittelbare Nähe zum Publikum, sagt Intendant Stephan Gartner: „So hautnah wie in Kirchstetten ist Oper nirgendwo sonst zu erleben.“ Mit Dekoration und Requisiten, die weit über die Bühne hinausgehen, ist das gesamte Schloss Teil der Inszenierung, welche nicht erst bei der Ouvertüre beginnt.

Klassik Festival Schloss Kirchstetten

Für die musikalische Leitung des Opernfestivals zeichnet auch heuer Hooman Khalatbari verantwortlich. Auch die Zusammenarbeit mit dem Orchester Virtuosi Brunenses sowie mit dem Wiener Kammerchor wird in dieser Saison fortgesetzt. Als Solistinnen und Solisten werden in Donizettis Stück Natascha Young als „Marie“ (Sopran), Diego Gonzalo Godoy als „Tonio“ (Tenor), Biljana Kovač als „Marquise von Berkenfield“ (Alt) oder auch Edith Soukup als „Herzogin von Krackenthorp“ (Sprechrolle) spielen.

Link: