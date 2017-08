Polizei erwischt immer mehr Drogenlenker

125 Drogenlenker wurden im ersten Halbjahr 2017 in Niederösterreich angezeigt - um 73 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gründe seien laut Polizei häufigere Kontrollen und mehr Schulungen der Beamten.

Vor vier Monaten wurden neue Drogen-Vortestgeräte eingeführt - mehr dazu in Speicheltests gegen Drogenlenker (noe.ORF.at; 10.3.2017). Eine Bilanz über diese Testgeräte will man derzeit weder bei der Polizei noch im Innenministerium ziehen. Aber aus der Pilotphase ergibt sich ein positiver Nebeneffekt: Weil die Beamten rund um die Einführung des neuen Gerätes verstärkt geschult wurden, werden Drogenlenker öfter erkannt und zum Drogentest geschickt, heißt es.

Mödling und St. Pölten sind Spitzenreiter

Außerdem gab es alleine in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres 100 Planquadrate mit dem Schwerpunkt Drogen und Alkohol am Steuer. Daneben wurden auch zwei Landesplanquadrate durchgeführt. Das bedeutet, dass in jedem Bezirk zur selben Zeit ein Planquadrat abgehalten wurde.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion wurden dabei 146 Verdächtige zum Drogentest vorgeführt, bei 125 von ihnen waren die Drogentests positiv. Das sind um fast drei Viertel mehr als noch im Vorjahr. Die meisten Drogenlenker wurden in den städtischen Bereichen erwischt. An der Spitze liegen laut den Ermittlern Mödling und St. Pölten.

Links: