Niederösterreicher ziehen meist nach Wien

Österreicher ziehen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich sechs Mal um. Während vor allem Tiroler und Vorarlberger im eigenen Bundesland bleiben wollen, sind Niederösterreicher mobiler. Sie zieht es vor allem nach Wien.

56 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher suchen ihr neues Zuhause im eigenen Bundesland. Danach folgt als beliebtes Umzugsziel bereits Wien. Laut einer Onlineumfrage zieht es 23 Prozent der Niederösterreicher bei der Immobiliensuche in die Bundeshauptstadt. Weit abgeschlagen folgt das Burgenland mit sechs Prozent.

Nur ein Prozent an Vorarlberg interessiert

Die Umfrage zeigt also: Die Niederösterreicher nehmen für einen Umzug nicht allzu große Entfernungen in Kauf. Je weiter ein anderes Bundesland entfernt ist, desto geringer ist das Interesse, dort auch hinzuziehen. So interessiert sich nur ein Prozent der Bevölkerung in Niederösterreich für ein neues Zuhause in Vorarlberg.

Die Österreicherinnen und Österreicher ziehen in ihrem Leben durchschnittlich sechs Mal um. Für zwei Drittel der Befragten darf das neue Domizil maximal 100 Kilometer entfernt sein - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.