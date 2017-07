Black Hawk konnte Flug fortsetzen

Der US-amerikanische Militärhubschrauber, der am Donnerstag auf einem Getreidefeld im Bezirk Krems notlanden musste, hat am Freitag seinen Flug fortsetzen können. Der Black Hawk hatte bei schlechter Sicht einige Bäume gestreift.

Im Verbund waren am Donnerstag drei Black Hawks der US-Armee auf dem Rückweg von einer internationalen Übung in Ungarn: „Die drei Hubschrauber waren in Richtung Linz unterwegs und sind über den Dunkelsteinerwald überflogen“, sagt Michael Mück von der Luftzeugabteilung des Bundesheeres.

Notlandung drei Kilometer nach Kontakt

Drei Kilometer von dem Feld in Schenkenbrunn entfernt dürfte der Pilot in ein dichtes Wolkenfeld geraten sein: „Nachdem die Maschine in die Wolken gekommen ist, hat der Pilot versucht, auszuweichen. Er ist dabei jedoch direkt in einen Wald geflogen. Die beiden anderen Maschinen sind gestiegen, der Gefahr ausgewichen und in sicherer Höhe weitergeflogen“, so Mück gegenüber noe.ORF.at.

Seitens des Bundesheeres wurde eine Flugunfallkommission eingerichtet: „Als Bundesheer sind wir dazu verpflichtet, wenn ein ausländisches Militärluftfahrzeug einen Vorfall oder einen Unfall hat“, so Mück. Einen Erstbericht könnte es bereits nächste Woche geben. „Der ausgewertete Bericht wird dann innerhalb des Bundesheeres beziehungsweise an relevante Stellen weitergegeben.“

Soldaten ehrten Grundstücksbesitzerin

Auf dem Getreidefeld im Dunkelsteinerwald waren am Freitag auch Techniker und speziell ausgebildete Piloten der US-Armee im Einsatz. „Sie haben die technischen Daten ausgelesen bzw. versucht, die Flugdaten und Daten aus dem Voice-Recorder auszulesen. Die Piloten sind außerdem für Flüge ausgebildet, bei denen es zu Zwischenfällen kommen kann.“

Heimreise nach Notlandung Am Freitagabend war der Black Hawk repariert und konnte seinen Flug fortsetzen. In Linz soll er noch einmal genauer untersucht werden.

Der Black Hawk-Transporthubschrauber konnte am Freitag kurz nach 19.00 Uhr seinen Flug fortsetzen, laut Mück flog er vorerst aber nur bis Linz. Dort werde er einer genauen Überprüfung unterzogen. Für das unfreiwillige Zurverfügungstellen ihres Grundstückes wurde die Besitzerin des Getreidefeldes vom US-Militär geehrt.

Gernot Rohrhofer und Katharina Bernhart, noe.ORF.at

