26-Jährige ist erste Poker-Europameisterin

Jessica Teusl ist die erste weibliche Europameisterin im Poker. Die 26-jährige Wiener Neustädterin setzte sich überraschend beim Turnier im Casino Velden in Kärnten gegen fast 60 Mitstreiterinnen durch.

Konzentration und Durchhaltevermögen waren bei der Poker-EM gefragt. Bevor die 26-jährige Jessica Teusl den Titel gewann, spielte sie von 17.00 bis 4.00 Uhr in der Früh durch. Der Sieg kam für die Wiener Neustädterin völlig überraschend. noe.ORF.at traf Teusl in ihrer Heimatstadt Wiener Neustadt und sprach mit ihr über das Turnier, ihren Weg zum Titel und das berühmte „Pokerface“.

noe.ORF.at: Wie waren die Reaktionen, als Sie als erste weibliche Europameisterin in Ihre Heimat zurückgekehrt sind?

noe.ORF.at: Poker ist also kein alltägliches Hobby. Wie sind Sie dazu gekommen?

noe.ORF.at: Welche Fähigkeiten benötigt ein Pokerspieler?

Teusl: Die meisten Leute glauben, Poker ist ein reines Glücksspiel. Das ist es aber nicht. Natürlich gehört ein kleiner prozentueller Teil Glück dazu, aber eigentlich ist es mehr Mathematik. Es gibt vier Farben im Deck. Wenn ich zum Beispiel zwei Herzen in der Hand habe und es kommen bei den ersten drei Karten, die aufgedeckt werden, zwei Herz-Karten, dann kann man sich ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass am Turn oder River noch eine Herz kommt, sodass ich einen Flash mache. Ich habe beim Turnier in Velden mitgerechnet, sonst wäre das nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist.