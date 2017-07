Schwerpunktkontrollen am Flughafen

Am Flughafen in Schwechat haben in den vergangenen drei Tagen intensive Kontrollen stattgefunden. Zollfahnder und Kriminalisten durchsuchten Güterlieferungen, Pakete und Koffer nach Waffen und Drogen.

Mit Spürhunden suchten Ermittler des Stadtpolizeikommandos Schwechat im Warenlager des Flughafens nach verbotenen Waren. Gefunden wurden Amphetamine, Kokain und Marihuana, aber auch andere Drogen, sagt Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt: „Hier geht nicht nur um Briefsendungen für den Konsumenten mit ein, zwei Gramm. Sondern hier geht es um bis zu 500 Gramm pro Postsendung, die dann auch in Österreich weiterverkauft werden.“

Austausch mit Beamten aus dem Ausland

Im Regelbetrieb durchsuchen fünf Beamte die Postsendungen am Flughafen Wien nach verdächtigen Inhalten. Bei den sogenannten Action Days sind es 30 Beamte, die auch eng mit Kriminalisten im Kosovo und in Tschechien zusammenarbeiten.

Im Vordergrund stehe dabei der Austausch mit anderen Staaten. „Dieser ist besonders wichtig“, sagt Christian Führnstahl vom Zoll in Schwechat. Bis Jahresende sollen weitere fünf Schwerpunktaktionen in Schwechat stattfinden.

