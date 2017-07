EM-Fieber in Niederhollabrunn

Österreichs Fußballerinnen bestreiten bei der EM in den Niederlanden das Viertelfinale. In ihren Heimatgemeinden herrscht Ausnahmezustand. Die Tante von Torfrau Manuela Zinsberger lädt heute, Sonntag, zum Public Viewing.

Bereits vor der Europameisterschaft entschloss sich Doris Winkler, die Tante von Manuela Zinsberger, das Fußballfieber mit Familie und Nachbarn zu teilen. Neben ihrem Lokal in Niederhollabrunn (Bezirk Korneuburg) ist deshalb ein großes Veranstaltungszelt mit Leinwand, Stühlen und zwei Bars aufgebaut.

ORF / Chiara Brammer

Organisatorisch hatte Winkler allerhand zu tun. So wurden für die Durchführung der Public Viewings nicht nur Techniker benötigt, sondern auch DJs, die die Stimmung zur Pause aufrechterhalten. „Von Spiel zu Spiel stieg die Zahl der Besucherinnen und Besucher und damit auch die Stimmung", sagte sie im Gespräch mit noe.ORF.at. "Das Zelt war wirklich knackevoll, der Jubel war riesengroß. Es wurden Schlachtgesänge angestimmt und wir hatten hier eine richtige Stadionstimmung.“

Winkler beobachtete, dass viele Zuschauer, die Frauenfußball bisher eher belächelt hatten, und auch jene, die in der Vergangenheit mit Fußball nicht viel anfangen konnten, nun bei jedem Match dabei und von den Leistungen der Österreicherinnen sichtlich überzeugt seien.

Videobotschaft für die Fans in der Heimat

Neben dem eigentlichen Match ist eine Videobotschaft der Torfrau aus den Niederlanden, die sie immer vorab empfangen, ein zweiter Höhepunkt für die Gäste des Public Viewings in Niederhollabrunn. „Auch wir schicken ihr Videos von der Stimmung und der Atmosphäre im Zelt. Sie hat uns geschrieben, dass sie es gar nicht fassen könne, dass während des Spiels so eine Bombenstimmung geherrscht hat. Sie freut sich unglaublich, dass ihre Spiele auch in ihrer Heimat so große Beachtung finden“, erzählte die Tante der derzeitigen Bayern München-Spielerin.

Ein weiteres Highlight ist die Tombola, die beim Public Viewing stattfindet. Verlost werden unter anderem signierte Trikots, Fußbälle und sogar die originalen Handschuhe der österreichischen Torfrau. Das gesammelte Geld kommt dem Wunsch von Manuela Zinsberger entsprechend dem örtlichen Sportverein zugute.

