Rauchfangkehrer stürzte durch Dach

Bei einem Arbeitsunfall in Baden hat sich am Freitag ein Rauchfangkehrer am Kopf verletzt. Das Eternitdach eines mehrstöckigen Wohnhauses hatte nachgegeben, worauf der Mann abstürzte.

Der Rauchfangkehrer stürzte durch das Dach auf den Dachboden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden am Samstag in einer Aussendung. Die Rettung des Verunglückten erwies sich als kompliziert. Die Feuerwehr musste den Mann mit Drehleiter und Lasthaken vom Dachboden bergen, um das defekte Dach nicht weiter zu belasten.

Freiwillige Feuerwehr Baden

Ein ausgebildeter Höhenretter der Feuerwehr begleitete die „Talfahrt“ des Patienten. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.