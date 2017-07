Leichte Erdbeben in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt ist es in der Nacht auf Sonntag zu gleich zwei Erdbeben gekommen. Einmal kurz vor und einmal nach Mitternacht. Beide Erdstöße waren deutlich zu spüren, Schäden sind jedoch keine zu erwarten.

Das erste Erdbeben wurde um 23.40 Uhr registriert und hatte nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik eine Stärke von 1,9. Zum zweiten Beben kam es um 1.22 Uhr. Dieses hatte eine Magnitude von 2,4 auf und sei bereits verbreitet zu spüren gewesen.

Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und nach Angaben der ZAMG auch nicht zu erwarten. Diese ersucht die Bevölkerung, ihre Wahrnehmungen online in ein Formular einzutragen oder schriftlich an den Österreichischen Erdbebendienst zu senden.

