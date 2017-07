Wolfshoferamt: 250 Strohballen in Brand

In Wolfshoferamt (Bezirk Krems) sind am Samstagnachmittag etwa 250 Strohballen in Brand geraten. Das Feuer drohte auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Der Feuerwehreinsatz dauerte die ganze Nacht über an.

Die Feuerwehr Wolfshoferamt wurde anfangs irrtümlicherweise zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Erst an der Einsatzstelle wurde den Feuerwehrleuten klar, dass es sich stattdessen um eine Strohtriste, also eine Lagerstätte für Strohballen, handelte. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt auf etwa 250 Strohballen, nebenan gelagertes Brennholz und Teile des angrenzenden Waldes ausgebreitet. Zur Unterstützung wurden daher die Feuerwehren Wilhalm, St. Leonhard am Hornerwald, Jaidhof, Gföhl und Eisengraben (alle Bezirk Krems) sowie Gars am Kamp und Zitternberg (beide Bezirk Horn) nachalarmiert.

zurück von weiter

Die Feuerwehrleute konnten den Brand in der Folge eindämmen und ein weiteres Ausbreiten auf den Wald verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, da die Strohballen zerteilt und einzelne Glutnester abgelöscht werden mussten. Die ersten Feuerwehren konnten nach etwa zwei Stunden den Einsatz beenden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren jedoch die ganze Nacht hindurch bis Sonntag Vormittag mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die Brandursache war zu dieser Zeit noch nicht klar. Spezialermittler der Polizei untersuchten die Stelle am Sonntag. Es habe aber bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden gegeben, hieß es seitens der Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuer jedenfalls niemand.

Traktorbrand in Röhrenbach

Im Bezirk Horn beschäftigte die Feuerwehrleute am Samstag ein Traktorbrand. Die Zugmaschine war in einer Scheune in Röhrenbach, Ortsteil Feinfeld, in Flammen aufgegangen. Sechs Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Halle verhindern, berichtete die Feuerwehr Röhrenbach. Der Traktor brannte komplett aus.

Links: