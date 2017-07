Neue App informiert im Katastrophenfall

Die Smartphone-App KATWARN des Innenministeriums schickt im Katastrophenfall Warnungen und Informationen direkt aufs Handy. Sie ist seit Anfang Juli auch in Niederösterreich einsatzbereit - und war in dieser Zeit bereits aktiv.

Am Mittwoch gab es in Niederösterreich den ersten Alarm aufs Handy. Die Bevölkerung wurde über die Smartphone-App KATWARN über einen Granatenfund im Schlosspark in Pottendorf (Bezirk Baden) informiert. Ein Spaziergänger hatte im Schlosspark zwei Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Polizei rückte aus, der Entminungsdienst wurde alarmiert und eine Warnung ging an die Nutzer der Gratis-App.

ORF/Zrost

KATWARN wurde ursprünglich von den deutschen Behörden in Auftrag gegeben und ist dort bereits seit längerer Zeit im Einsatz. Am 1. Juli startete auch in Österreich bundesweit der Probebetrieb - hier wird die App vom Innenministerium betrieben.

Standortdaten des Smartphones genutzt

Wer sich anmeldet, kann bis zu sieben Orte bestimmen, für die er in Krisen- und Katastrophenfällen die Warnungen bekommen möchte. So gibt es etwa Informationen über die Wohnorte von Familienangehörigen und Freunden.

Außerdem gibt es den „Schutzengel-Modus“. Dieser bietet die Möglichkeit, die Standortdaten des eigenen Smartphones in der App zu nutzen und so über Gefahren in der eigenen Umgebung am Laufenden zu bleiben. Beim Innenministerium verspricht man diesbezüglich größtmögliche Datensicherheit und Anonymisierung. Ein Rückschluss auf eine einzelne Person sei demnach nicht möglich, Bewegungsprofile würden nicht erstellt.

Mögliche Katastrophenszenarien, in denen KATWARN aktiv wird, umfassen etwa Großbrände, lokale Überschwemmungen, Trinkwasserverschmutzungen oder Chlorgasaustritte im Freibad. Dann werden sowohl ein Sirenenton als auch Vibrationsalarm ausgelöst. Die App informiert in diesen Fällen über die Art der Bedrohung und gibt dem Nutzer Empfehlungen zum richtigen Verhalten.

