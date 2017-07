Elfmeterheldin Zinsberger wird groß gefeiert

Im Elfmeterschießen haben sich die ÖFB-Frauen gegen Spanien durchgesetzt. Der Halbfinaleinzug wird und wurde anständig gefeiert, besonders in Niederhollabrunn (Bezirk Korneuburg), der Heimat der Torfrau und Elfmeterheldin.

Das Fußball-Märchen von Österreichs Frauen-Nationalteam hat auch im EM-Viertelfinale seine Fortsetzung gefunden. Die ÖFB-Auswahl setzte sich am Sonntagabend in Tilburg in den Niederlanden gegen den Weltranglisten-13. Spanien nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 5:3 durch und ist damit bei der eigenen Endrunden-Premiere unter den besten vier Teams Europas vertreten. Im Halbfinale treffen die ÖFB-Frauen am Donnerstag auf Dänemark - mehr dazu in sport.ORF.at.

ÖFB-Damen stehen im EM-Halbfinale Das Viertelfinalspiel gegen die favorisierten Spanierinnen war ein wahrer Fußball-Krimi. Am Elferpunkt blieben die Österreicherinnen cool.

Niederösterreichische Torfrau wird zur Heldin

Sportlich war das Viertelfinale durchaus hochklassig, beide Teams hatten ihre Chancen. Letztendlich entschied allerdings die Kaltschnäuzigkeit vom Elfmeterpunkt - und der von ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger gehaltene Ball der dritten spanischen Schützin Silvia Meseguer. Beim Feiern sind die Damen bereits Europameisterinnen, wie dieses Video von ORF-Reporter Daniel Teissl zeigt:

Nach dem Spiel sprach Zinsberger von einem hart umkämpften Spiel. „Es ist unglaublich einfach, was meine Mannschaft hier wieder gezeigt hat. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, ich bin sprachlos. Man muss sich eine Ecke aussuchen und mit vollem Elan in die Ecke springen, dann kann man ihn halten. Bei uns haben alle fünf getroffen, das macht mich auch stolz. Auf welchem Level wir mental sind, ist einfach unglaublich.“ Vor 3.488 Zuschauern fiel die Entscheidung nach ausgeglichenen 120 Minuten mit wenigen Topchancen vom Elfmeterpunkt. Da behielten Laura Feiersinger, Nina Burger, Verena Aschauer, Viktoria Pinther und Sarah Puntigam die Nerven, verwandelten souverän.

APA/HANS PUNZ

Im Heimatort der Torfrau wurde am Sonntag bei einem Public Viewing heftig angefeuert und dann natürlich gefeiert. Die Gemeinde hat etwa 1.500 Einwohnerinnen und Einwohner und knapp die Hälfte davon war am Sonntag im Festzelt. Alle sind stolz auf Zinsberger. Besonders laut wurde es im Festzelt natürlich beim gehaltenen Elfmeter, wie dieses Video zeigt:

Partystimmung in Niederhollabrunn: Etwa 700 Leute feierten beim Public Viewing in Niederhollabrunn die ÖFB-Frauen an. Beim gehaltenen Elfmeter wurde euphorisch gejubelt.

Zinsberger telefonierte unmittelbar nach dem Spiel mit ihrem Vater. „Ich habe nicht einmal meinen Papa am Telefon verstanden, weil alle im Hintergrund so geschrien haben. Ich werde dann wahrscheinlich wieder eine süße, nette Videobotschaft aus dem Traubengarten bekommen. Da freue ich mich schon drauf, weil ich weiß, wie viele Menschen dort zusammensitzen und mich unterstützen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass alle hinter uns stehen“, so die Torfrau.

Links: