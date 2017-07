Sohn prügelte Mutter ins Koma

In St. Pölten hat ein Mann seine eigene Mutter so heftig verprügelt, dass die Frau auf der Intensivstation im Koma liegt. Der Mann, der offenbar Drogen konsumiert hatte, befindet sich in Untersuchungshaft.

In einer Wohnung in der Landeshauptstadt, wo der 32-jährige Sohn und seine 67-jährige Mutter gemeinsam leben, kam es zu der Gewalttat. Der Mann schlug laut Polizei mehrmals auf seine Mutter ein. Mit heftigen Schlägen verletzte er sie am ganzen Körper. Ein dementsprechender Bericht der Tageszeitung „Heute“ wurde von der Polizei gegenüber noe.ORF.at bestätigt.

Motiv ist noch völlig unklar

Das Motiv ist noch unklar. Der Mann dürfte jedenfalls unter Drogeneinfluss gehandelt haben. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie auf der Intensivstation des Universitätsklinikums St. Pölten in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste. Ihr Sohn wurde zunächst ins Landesklinikum Mauer (Bezirk Amstetten) gebracht und dort psychiatrisch behandelt. Nun sitzt er in der Justizanstalt St. Pölten in U-Haft.