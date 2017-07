Ermittlungen nach Säuglingstod dauern an

Nach dem Tod eines drei Monate alten Mädchens aus dem Bezirk Mistelbach werden nun immer mehr Details bekannt. Die Obduktion ist mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Vater des Säuglings.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem Tod eines drei Monate alten Mädchens aus dem Weinviertel. Das Baby wurde mit Kopfverletzungen im Spital aufgenommen, wo es zwei Tage später starb. Der Vater wurde festgenommen - mehr dazu in Festnahme nach Tod eines Säuglings (noe.ORF.at; 29.7.2017).

Polizei wartet auf Obduktionsergebnisse

Die Ermittlungen wegen möglicher Körperverletzung mit Todesfolge konzentrieren sich in der Hauptsache auf den Vater des Säuglings. Der 29-Jährige befindet sich seit Samstag in Korneuburg in Untersuchungshaft. Die Einvernahme fand bereits statt, die Polizei will dazu aktuell aber noch keine Stellungnahme abgeben. Polizeisprecher Heinz Holub bestätigt aber gegenüber noe.ORF.at, dass der Mann bereits wegen eines ähnlichen Delikts in Haft war. „Es hat bereits eine gerichtliche Verurteilung gegeben. Der Mann ist einschlägig vorbestraft“, so Holub.

Die Obduktion des drei Monate alten Mädchens ist nun abgeschlossen. Derzeit warten die Ermittler auf die detaillierten Ergebnisse. Die Mutter des Säuglings befindet sich auf freiem Fuß. Allerdings sollen laut Medienberichten die drei weiteren Kinder der Familie von der Jugendwohlfahrt übernommen worden sein. Eine Bestätigung von der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach steht noch aus. Ebenso, ob die Familie von den Jugend-Behörden unter Beobachtung stand.