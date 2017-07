2,74 Promille am Steuer: Fünf Verletzte

Ein stark alkoholisierter 23-Jähriger hat in Ferschnitz (Bezirk Amstetten) einen schweren Unfall verursacht. Er kam auf die Gegenfahrbahn und fuhr frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Fünf Personen wurden verletzt, zwei schwer.

Kurz nach 19 Uhr war der 23-Jährige am Sonntag auf der L6110 von Euratsfeld (Bezirk Amstetten) in Richtung Ferschnitz unterwegs. Er war stark alkoholisiert, laut Polizei hatte er 2,74 Promille im Blut. Auf der Höhe der so genannten „Hametmühle“ kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Frauen auf der Rückband schwer verletzt

Neben dem 79-jährigen Lenker waren drei weitere Personen in dem Auto: Ein 75-jähriger Amstettner und zwei 74-jährige Frauen, ebenfalls aus dem Bezirk Amstetten. Die Mitfahrerinnen wurden schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 und dem Notarztwagen in das Universitätsklinikum St. Pölten und in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Die drei Männer wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten geführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.