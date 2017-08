Seriendieb auf Durchreise gestoppt

Die Polizei hat einen Seriendieb aus dem Verkehr gezogen. Der 42-jährige Rumäne hatte es auf Werkzeug abgesehen und war auf der Durchreise. Der Mann zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Der Verdächtige geriet am 31. Juli in eine Verkehrskontrolle auf der Westautobahn (A1). Er war nach Angaben von Polizeisprecher Roland Berger auf dem Weg in Richtung Wien. „Vermutlich war er auf dem Rückweg in seine Heimat.“ Auf dem Rastplatz Kesselhof wurde sein Kleintransporter einer kriminalpolizeilichen Kontrolle unterzogen, dabei stießen die Beamten auf jede Menge Diebesgut.

LPD NÖ

Im Kleintransporter des Verdächtigen wurden eine Rührmaschine, ein Steinschneider oder zum Beispiel ein Rasenmäher sichergestellt. „Der 42-jährige Mann hatte es definitiv auf hochwertiges Werkzeug und Gartengeräte abgesehen. Alle Tatorte liegen in Deutschland“, sagte Berger.

Erhebungen noch nicht abgeschlossen

Bislang konnten dem Mann Einbrüche in Dasing bei Augsburg und Gottenheim bei Freiburg zugeordnet werden. „Die Erhebungen sind aber noch nicht abgeschlossen“, erklärte der Polizeisprecher. Der Verdächtige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Der Wert der Beute liege im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.