Kampfansage an Internetkriminalität

Omar Haijawi-Pirchner hat offiziell die Leitung des Landeskriminalamtes übernommen. Der 37-Jährige sieht vor allem die Internetkriminalität „als große Herausforderung“. Er will mit europäischen Polizeibehörden kooperieren.

Haijawi-Pirchner ist seit Dienstag Chef von 280 Ermittlerinnen und Ermittlern des Landeskriminalamtes. Sein Weg zur Polizei zeichnete sich schon früh ab. „Ich bin 1999 noch in die Bundesgendarmerie eingetreten, weil ich einen - ich möchte fast sagen - übertriebenen Gerechtigkeitssinn habe und schon als Kind eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt habe, diesen Gerechtigkeitssinn als Gendarm oder Polizist leben zu können“, so Haijawi-Pirchner.

2004 erstmals in der Kriminalabteilung

Haijawi-Pirchner ist Sohn eines Jordaniers und einer Waldviertlerin und war zuletzt stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat. Neu ist der Kriminaldienst für ihn nicht: Nach seiner ersten Station als Gendarm in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ließ er sich 2004 schon einmal zur Kriminalabteilung zuteilen.

In seinem neuen Amt will sich der 37-Jährige vor allem auf die Internetkriminalität fokussieren. „Das Darknet ist ein Teilbereich des Internets, der nicht öffentlich zugänglich ist. Das heißt: Man muss hier besondere technische Maßnahmen treffen, um in das Darknet zu kommen und daher ist es natürlich auch eine Plattform für diverse Illegalitäten“, so Haijawi-Pirchner.

„Müssen uns entsprechend rüsten“

„Wir müssen uns hier auch entsprechend rüsten, um die Werkzeuge und das Wissen zu haben und hier unsere Ermittlungen ausführen zu können“, sagt Haijawi-Pirchner gegenüber noe.ORF.at. Gleichzeitig sei aber auch bei Delikten im Internet die „klassische Ermittlung notwendig“, sagte der 37-Jährige.

Für den verstärkten Fokus auf die Kriminalität im Internet möchte man sich mit Technik und Wissen rüsten. Außerdem „möchten wir in naher Zukunft durch diverse Kooperationen und Partnerschaften mit europäischen Polizeibehörden unseren Wissenstand aufbessern“, so Haijawi-Pirchner. Und auch die „personellen Ressourcen müssten in qualitativer Weise verbessert werden“, sagte der neue Leiter des Landeskriminalamtes: „Das heißt wir benötigen auch die richtigen Leute für diese Art von Kriminalität.“

