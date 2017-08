29-Jährige bei Fallschirmsprung schwer verletzt

Eine 29-Jährige hat sich am Mittwoch bei einem Fallschirmsprung am Flugplatz West in Wiener Neustadt schwer verletzt. Sie hatte Probleme bei der Landung und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten, kam es am Mittwoch in Wr. Neustadt zu einem Unfall einer Fallschirmspringerin. Die 29-jährige Frau dürfte das erste Mal alleine mit ihrem Fallschirm abgesprungen sein. Der Sprung verlief zunächst gut, beim Landeanflug kam es jedoch zu Problemen, heißt es seitens des Roten Kreuzes gegenüber noe.ORF.at.

Frau erlitt schwere Kopfverletzungen

Demnach verletzte sich die junge Frau schwer am Kopf sowie am Oberschenkel. Laut dem Roten Kreuz wurde die 29-Jährige noch vor Ort versorgt. Anschließend wurde sie mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus in Wiener Neustadt gebracht.

Der Vorfall ist zweite Unfall bei einem Fallschirmsprung in Wr. Neustadt innerhalb kurzer Zeit. Erst vor etwa einem Monat verunglückte dort ein deutscher Soldat bei einem Fallschirmsprung tödlich - mehr dazu in Deutscher Soldat bei Fallschirmsprung gestorben (noe.ORF.at; 5.7.2017).