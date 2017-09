Makita eröffnet neue Unternehmenszentrale

Die neue Unternehmenszentrale von Makita Österreich ist am Freitag in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) eröffnet worden. Hier sind Logistik und Vertrieb für den Elektrowerkzeuge- und Gartensektor konzentriert.

Die neue Unternehmenszentrale von Makita Österreich wurde von Wien nach Fischamend verlegt und auf einer Fläche von etwa 23.000 Quadratmetern errichtet. Sie umfasst ein modernes Bürogebäude sowie eine 16 Meter hohe Lagerhalle. Makita Österreich wurde als zehnte Niederlassung des internationalen Konzerns im Jahr 1981 gegründet und ist die Hauptgeschäftsstelle für vier osteuropäischen Länder. Für Service und den Kundenkontakt sorgen am Standort Fischamend 100 Mitarbeiter.

Standort für die Expansion nach Osteuropa

„Die Vienna Airport Region bietet sich bestens für unser Geschäftsfeld und unsere Expansion Richtung Osteuropa an. Vor allem profitieren wir von dem naheliegenden Flughafen sowie der ausgezeichneten Anbindung an das Autobahnnetz. Durch den Ausbau der Büro- und Lagerflächen kann die Kapazität gesteigert und logistische Prozesse verbessert werden“, begründete Nobuo Katamine, Geschäftsführer von Makita Österreich, die Betriebsansiedelung.

Flughafen Wien AG

„Man kann ruhig sagen, dass der Flughafen Wien als Impulsgeber und Motor für die regionale Standortentwicklung fungiert. Die Entscheidung von Makita, gerade hier die neue Zentrale zu errichten, beweist mir, dass wir mit unserem Engagement für die Entwicklung der Airport Region und des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich auf dem richtigen Weg sind“, sagte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) zu dem Engagement des Unternehmens.

Der Zuwachs ist auch für den Vorstand der Flughafen Wien AG, Günther Ofner, ein wichtiges Signal. „Alleine im letzten Jahr haben sich zwölf Firmen angesiedelt, mit vielen weiteren sind wir im Gespräch. Die Vienna Airport Region wächst stetig und das unterstreicht die Attraktivität und die Stärken der Region“, so Ofner. „Die Schaffung neuer Arbeitsplätze treibt die lokale Wirtschaft voran und steigert die Wertschöpfung sowie die Attraktivität der Region“, betonte der Bürgermeister von Fischamend, Thomas Ram (Liste Ram), bei der Eröffnung.

