Literaturhaus: Herbstsaisonstart mit Islam-Fokus

Das Unabhängige Literaturhaus Niederösterreich startet sein Herbstprogramm am 29. September mit einem Islam-Themenschwerpunkt. Lesung und Diskussion finden in Kooperation mit der Schallaburg (Bezirk Melk) statt.

Den Auftakt in die Herbstsaison des Literaturhauses in Krems bildet eine Kooperationsveranstaltung mit der Schallaburg, die noch bis 5. November in ihrer Ausstellung „Islam in Österreich - Eine Kulturgeschichte“ muslimische Kulturen in Österreich in den Fokus rückt und anhand vertrauter Situationen im täglichen Zusammenleben aktuelle Fragen, historische Entwicklungen und unterschiedliche Sichtweisen beleuchtet.

Ein Abend mit Lesung, Diskussion und Musik

An diese Ausstellung knüpft am 29. September eine Lesung und Diskussion im Unabhängigen Literaturhaus. Zu Gast sind der deutsch-ägyptische Journalist Karim El-Gawhary, der seit 2004 das ORF-Nahostbüro in Kairo leitet, der Kulturkorrespondent der arabischen Tageszeitung Al-Hayat, Najem Wali, und der der syrische Lyriker Hamed Abboud.

Außerdem werden die Journalistin und Expertin für die Rolle der Frau im Islam, Maynat Kurbanova, und der Komponist und Musiker Marwan Abado an der Gesprächsrunde teilnehmen. Der Abend aus der Reihe „Die Schallaburg zu Gast im Literaturhaus Niederösterreich“ wird von dem Literaturwissenschafter Klaus Zeyringer moderiert.

Wehrkirchen, Türkentor und Türkenlöcher

Die Türkenbelagerungen Wiens in den Jahren 1529 und 1683 hinterließen auch in der Wachau immer noch sichtbare Spuren. Die herrschende Angst nach 1529 führte zu Bauvorhaben, um die Orte in der Wachau wehrhafter zu machen. Die Reihe „Literatur & Wandern“ führt diesmal durch das Kupfertal und zum Türkentor von Arnsdorf, es geht um Folgen und Auswirkungen der Türkenkriege.

Schallaburg/privat

Bei der anschließenden Lesung (Mitterarnsdorf, Gasthaus „Zur Wachau“, 13.00 Uhr) mit Gaye Boralıoglu und André Pilz steht ebenfalls die Türkei im Mittelpunkt: „Einerseits in den faszinierenden Aufzeichnungen der türkischen Autorin und Journalistin und andererseits in der Person eines jungen Mannes mit Migrationshintergrund im bestechenden Krimi ‚Der anatolische Panther‘“, heißt es auf der Website des Unabhängigen Literaturhauses Niederösterreich.

Writer in Residence auf der Schallaburg

Zum ersten Mal gibt es heuer auf der Schallaburg einen Writer in Residence. Von 2. bis 6. Oktober ist der junge Schriftsteller Hamed Abboud zu Gast, welcher in einer einwöchigen „Schreibklausur“ über die laufende Ausstellung reflektiert. Am 6. Oktober findet um 15.15 Uhr in der Ausstellung eine Lesung auf Arabisch und Deutsch statt, wo unter anderem die ersten Seiten des Textes des 2012 aus Syrien geflüchteten Autors vorgestellt werden.

