Alt-Niederösterreicher in der Ukraine

Unter Maria Theresia haben sich in der Karpato-Ukraine viele Niederösterreicher angesiedelt. Heute noch leben dort, im Grenzgebiet zu Ungarn und der Slowakei, Menschen, die ihre niederösterreichischen Wurzeln nicht vergessen haben.

Die Ortschaft Barthaus, ukrainisch Barbovo, liegt wenige Kilometer südlich von Mukatschewo, der zweitgrößten Stadt der Karpato-Ukraine. Die Landwirtschaft prägt das Dorf mit seinen etwa 1.000 Bewohnern, in dem auch noch etwa 40 Deutsch sprechende Altösterreicher leben.

Einer von ihnen ist der 61-jährige Josef Kaloj. Seine Vorfahren stammen aus dem Waldviertel, der deutsche Dialekt wurde und wird über Generationen vererbt: „Bis sieben Jahre habe ich nicht einmal Ukrainisch gesprochen. Dann bin ich in eine ukrainische Schule gegangen, danach habe ich die Universität besucht, heute bin ich ausgebildeter Tierarzt.“

Die meisten Bewohner haben Kleinvieh und Gärten und decken damit einen Teil ihrer Versorgung mit Lebensmitteln ab. Seit beinahe 20 Jahren betreibt Josef Kaloj aber auch eine Bäckerei. Mit dem Brot, das je Laib umgerechnet 20 Cent kostet, beliefert er nicht nur Barthaus, sondern auch Nachbardörfer und Mukatschewo.

Deutlich sichtbar ist der Frauenüberschuss im Dorf: „Die meisten Männer arbeiten im Ausland. Ganz wenige arbeiten in Mukatschewo, Frauen sind alle hier, doch die Männer arbeiten meistens im Ausland. Von dort bringen sie meistens das Geld“, schildert Josef Kaloj die Situation.

Friedhof ist österreichisch geprägt

Wie sehr Barthaus einst österreichisch geprägt war, zeigt der Friedhof. Die stärkste Auswanderungswelle erfolgte in den 1990er Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion. Das Kirchweihfest im Nachbardorf Pausching (ukrainisch Pawschino) führt die verstreuten Reste zusammen. Der Pfarrer stammt aus dem Bodenseeraum. Er lebt seit 24 Jahren in der Ukraine. In Pausching wird die Messe noch zweisprachig gehalten, in anderen Dörfern nur mehr auf Ukrainisch.

Auch in den Karpaten, im Theresiental, trifft man noch auf deutsche Ortsnamen und Altösterreicher deutscher Zunge. Eine Gruppe österreichischer und ukrainischer Studenten rührte diese Begegnungen, die zu einer Sprachwanderung die Karpaten besuchten: „Ausgerechnet heute am Vormittag waren wir bei einer Dame Ende 50, die tatsächlich so spricht wie ich. Wir sind dann beide in die Mundart verfallen und haben miteinander gesprochen, als ob wir Nachbarinnen im Mostviertel wären“, erzählt die Niederösterreicherin Daniela Hofer.

Fraglich ist, wie lange dieser Dialekt in der Karpato-Ukraine noch zu hören sein wird, selbst wenn sich die wirtschaftliche Lage deutlich verbessern sollte. Der Aderlass war wohl einfach zu groß, den die Umwälzungen des 20. Jahrhunderts auch hier verursacht haben.

